Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.217 0,89
BIST ANKARA 128.092 1,18
BIST ANTALYA 55.565 1,67
BIST BALIKESİR 71.607 3,32
BIST BURSA 148.
30.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.217
|0,89
|BIST ANKARA
|128.092
|1,18
|BIST ANTALYA
|55.565
|1,67
|BIST BALIKESİR
|71.607
|3,32
|BIST BURSA
|148.939
|2,65
|BIST DENIZLI
|101.815
|0,32
|BIST ISTANBUL
|103.334
|0,29
|BIST IZMIR
|161.895
|0,86
|BIST KAYSERI
|422.519
|1,22
|BIST KOCAELI
|250.248
|0,66
|BIST KONYA
|80.982
|4,61
|BIST TEKIRDAĞ
|266.989
|1,73
Kaynak: AA