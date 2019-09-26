Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.678 0,07
BIST ANKARA 124.169 -0,10
BIST ANTALYA 53.369 -0,90
BIST BALIKESİR 68.350 -1,44
BIST BURSA 143.
26.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.678
|0,07
|BIST ANKARA
|124.169
|-0,10
|BIST ANTALYA
|53.369
|-0,90
|BIST BALIKESİR
|68.350
|-1,44
|BIST BURSA
|143.941
|2,12
|BIST DENIZLI
|100.107
|-0,07
|BIST ISTANBUL
|100.951
|-1,12
|BIST IZMIR
|158.691
|-0,59
|BIST KAYSERI
|414.738
|1,21
|BIST KOCAELI
|244.902
|2,06
|BIST KONYA
|74.278
|2,68
|BIST TEKIRDAĞ
|267.474
|-0,52
Kaynak: AA