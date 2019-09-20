Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.178 -1,12
BIST ANKARA 122.227 0,27
BIST ANTALYA 53.757 -0,37
BIST BALIKESİR 69.836 -0,45
BIST BURSA 137.
20.09.2019 18:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.178
|-1,12
|BIST ANKARA
|122.227
|0,27
|BIST ANTALYA
|53.757
|-0,37
|BIST BALIKESİR
|69.836
|-0,45
|BIST BURSA
|137.469
|-1,89
|BIST DENIZLI
|98.968
|-1,96
|BIST ISTANBUL
|99.572
|-0,28
|BIST IZMIR
|155.465
|1,42
|BIST KAYSERI
|396.036
|1,78
|BIST KOCAELI
|238.615
|0,31
|BIST KONYA
|71.008
|-0,53
|BIST TEKIRDAĞ
|265.630
|-1,13
Kaynak: AA