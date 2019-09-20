Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.178 -1,12
BIST ANKARA 122.227 0,27
BIST ANTALYA 53.757 -0,37
BIST BALIKESİR 69.836 -0,45
BIST BURSA 137.

20.09.2019 18:32
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.178 -1,12
BIST ANKARA 122.227 0,27
BIST ANTALYA 53.757 -0,37
BIST BALIKESİR 69.836 -0,45
BIST BURSA 137.469 -1,89
BIST DENIZLI 98.968 -1,96
BIST ISTANBUL 99.572 -0,28
BIST IZMIR 155.465 1,42
BIST KAYSERI 396.036 1,78
BIST KOCAELI 238.615 0,31
BIST KONYA 71.008 -0,53
BIST TEKIRDAĞ 265.630 -1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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