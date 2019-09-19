Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.162 0,47
BIST ANKARA 121.902 -0,88
BIST ANTALYA 53.957 2,29
BIST BALIKESİR 70.149 -1,58
BIST BURSA 140.
19.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.162
|0,47
|BIST ANKARA
|121.902
|-0,88
|BIST ANTALYA
|53.957
|2,29
|BIST BALIKESİR
|70.149
|-1,58
|BIST BURSA
|140.110
|-0,50
|BIST DENIZLI
|100.947
|0,00
|BIST ISTANBUL
|99.851
|-1,38
|BIST IZMIR
|153.288
|-1,41
|BIST KAYSERI
|389.115
|-1,50
|BIST KOCAELI
|237.871
|-1,31
|BIST KONYA
|71.386
|-1,99
|BIST TEKIRDAĞ
|268.660
|-0,06
Kaynak: AA