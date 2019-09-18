Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.337 1,16
BIST ANKARA 122.988 0,25
BIST ANTALYA 52.747 -0,24
BIST BALIKESİR 71.273 0,76
BIST BURSA 140.
18.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.337
|1,16
|BIST ANKARA
|122.988
|0,25
|BIST ANTALYA
|52.747
|-0,24
|BIST BALIKESİR
|71.273
|0,76
|BIST BURSA
|140.812
|-0,07
|BIST DENIZLI
|100.949
|-0,16
|BIST ISTANBUL
|101.246
|0,40
|BIST IZMIR
|155.488
|0,18
|BIST KAYSERI
|395.039
|-0,19
|BIST KOCAELI
|241.031
|1,12
|BIST KONYA
|72.834
|2,73
|BIST TEKIRDAĞ
|268.812
|1,86
Kaynak: AA