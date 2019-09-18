Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.337 1,16
BIST ANKARA 122.988 0,25
BIST ANTALYA 52.747 -0,24
BIST BALIKESİR 71.273 0,76
BIST BURSA 140.

18.09.2019 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.337 1,16
BIST ANKARA 122.988 0,25
BIST ANTALYA 52.747 -0,24
BIST BALIKESİR 71.273 0,76
BIST BURSA 140.812 -0,07
BIST DENIZLI 100.949 -0,16
BIST ISTANBUL 101.246 0,40
BIST IZMIR 155.488 0,18
BIST KAYSERI 395.039 -0,19
BIST KOCAELI 241.031 1,12
BIST KONYA 72.834 2,73
BIST TEKIRDAĞ 268.812 1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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