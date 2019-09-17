Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.317 0,15
BIST ANKARA 122.680 -2,05
BIST ANTALYA 52.876 0,23
BIST BALIKESİR 70.736 -2,14
BIST BURSA 140.

17.09.2019 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.317 0,15
BIST ANKARA 122.680 -2,05
BIST ANTALYA 52.876 0,23
BIST BALIKESİR 70.736 -2,14
BIST BURSA 140.910 -0,71
BIST DENIZLI 101.115 3,73
BIST ISTANBUL 100.846 -1,26
BIST IZMIR 155.216 -0,47
BIST KAYSERI 395.774 -0,11
BIST KOCAELI 238.357 -1,72
BIST KONYA 70.898 -2,60
BIST TEKIRDAĞ 263.896 0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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