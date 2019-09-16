Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.058 -1,68
BIST ANKARA 125.246 0,48
BIST ANTALYA 52.755 -0,36
BIST BALIKESİR 72.284 0,41
BIST BURSA 141.

16.09.2019 18:48
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.058 -1,68
BIST ANKARA 125.246 0,48
BIST ANTALYA 52.755 -0,36
BIST BALIKESİR 72.284 0,41
BIST BURSA 141.917 -0,02
BIST DENIZLI 97.477 6,22
BIST ISTANBUL 102.134 -0,64
BIST IZMIR 155.948 -1,20
BIST KAYSERI 396.209 -0,68
BIST KOCAELI 242.530 0,28
BIST KONYA 72.788 0,76
BIST TEKIRDAĞ 262.413 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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