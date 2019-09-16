Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.058 -1,68
BIST ANKARA 125.246 0,48
BIST ANTALYA 52.755 -0,36
BIST BALIKESİR 72.284 0,41
BIST BURSA 141.
16.09.2019 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.058
|-1,68
|BIST ANKARA
|125.246
|0,48
|BIST ANTALYA
|52.755
|-0,36
|BIST BALIKESİR
|72.284
|0,41
|BIST BURSA
|141.917
|-0,02
|BIST DENIZLI
|97.477
|6,22
|BIST ISTANBUL
|102.134
|-0,64
|BIST IZMIR
|155.948
|-1,20
|BIST KAYSERI
|396.209
|-0,68
|BIST KOCAELI
|242.530
|0,28
|BIST KONYA
|72.788
|0,76
|BIST TEKIRDAĞ
|262.413
|-0,35
Kaynak: AA