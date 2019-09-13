Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.025 -0,08
BIST ANKARA 124.642 1,60
BIST ANTALYA 52.948 1,42
BIST BALIKESİR 71.992 2,09
BIST BURSA 141.

13.09.2019 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.025 -0,08
BIST ANKARA 124.642 1,60
BIST ANTALYA 52.948 1,42
BIST BALIKESİR 71.992 2,09
BIST BURSA 141.945 -1,06
BIST DENIZLI 91.772 0,98
BIST ISTANBUL 102.794 0,90
BIST IZMIR 157.844 0,70
BIST KAYSERI 398.926 -1,63
BIST KOCAELI 241.858 -0,10
BIST KONYA 72.236 1,78
BIST TEKIRDAĞ 263.331 -0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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