Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.171 -1,20
BIST ANKARA 122.680 -0,85
BIST ANTALYA 52.204 -1,34
BIST BALIKESİR 70.516 -0,27
BIST BURSA 143.
12.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.171
|-1,20
|BIST ANKARA
|122.680
|-0,85
|BIST ANTALYA
|52.204
|-1,34
|BIST BALIKESİR
|70.516
|-0,27
|BIST BURSA
|143.468
|-0,22
|BIST DENIZLI
|90.886
|0,17
|BIST ISTANBUL
|101.876
|-0,37
|BIST IZMIR
|156.748
|-0,67
|BIST KAYSERI
|405.532
|2,49
|BIST KOCAELI
|242.097
|2,04
|BIST KONYA
|70.972
|-0,51
|BIST TEKIRDAĞ
|265.843
|2,82
Kaynak: AA