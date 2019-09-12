Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.171 -1,20
BIST ANKARA 122.680 -0,85
BIST ANTALYA 52.204 -1,34
BIST BALIKESİR 70.516 -0,27
BIST BURSA 143.

12.09.2019 18:34
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.171 -1,20
BIST ANKARA 122.680 -0,85
BIST ANTALYA 52.204 -1,34
BIST BALIKESİR 70.516 -0,27
BIST BURSA 143.468 -0,22
BIST DENIZLI 90.886 0,17
BIST ISTANBUL 101.876 -0,37
BIST IZMIR 156.748 -0,67
BIST KAYSERI 405.532 2,49
BIST KOCAELI 242.097 2,04
BIST KONYA 70.972 -0,51
BIST TEKIRDAĞ 265.843 2,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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