Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.890 2,60
BIST ANKARA 122.285 1,49
BIST ANTALYA 52.022 1,69
BIST BALIKESİR 70.034 -0,68
BIST BURSA 143.

10.09.2019 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.890 2,60
BIST ANKARA 122.285 1,49
BIST ANTALYA 52.022 1,69
BIST BALIKESİR 70.034 -0,68
BIST BURSA 143.774 1,73
BIST DENIZLI 91.673 0,61
BIST ISTANBUL 101.424 0,41
BIST IZMIR 155.307 -0,13
BIST KAYSERI 395.781 -0,57
BIST KOCAELI 236.166 1,14
BIST KONYA 69.865 3,18
BIST TEKIRDAĞ 252.520 0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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