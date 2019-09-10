Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.890 2,60
BIST ANKARA 122.285 1,49
BIST ANTALYA 52.022 1,69
BIST BALIKESİR 70.034 -0,68
BIST BURSA 143.
10.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.890
|2,60
|BIST ANKARA
|122.285
|1,49
|BIST ANTALYA
|52.022
|1,69
|BIST BALIKESİR
|70.034
|-0,68
|BIST BURSA
|143.774
|1,73
|BIST DENIZLI
|91.673
|0,61
|BIST ISTANBUL
|101.424
|0,41
|BIST IZMIR
|155.307
|-0,13
|BIST KAYSERI
|395.781
|-0,57
|BIST KOCAELI
|236.166
|1,14
|BIST KONYA
|69.865
|3,18
|BIST TEKIRDAĞ
|252.520
|0,35
Kaynak: AA