10.09.2019 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.890 2,60 BIST ANKARA 122.285 1,49 BIST ANTALYA 52.022 1,69 BIST BALIKESİR 70.034 -0,68 BIST BURSA 143.774 1,73 BIST DENIZLI 91.673 0,61 BIST ISTANBUL 101.424 0,41 BIST IZMIR 155.307 -0,13 BIST KAYSERI 395.781 -0,57 BIST KOCAELI 236.166 1,14 BIST KONYA 69.865 3,18 BIST TEKIRDAĞ 252.520 0,35

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)