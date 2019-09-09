Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.363 0,79
BIST ANKARA 120.485 0,50
BIST ANTALYA 51.160 1,81
BIST BALIKESİR 70.514 0,93
BIST BURSA 141.
09.09.2019 18:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.363
|0,79
|BIST ANKARA
|120.485
|0,50
|BIST ANTALYA
|51.160
|1,81
|BIST BALIKESİR
|70.514
|0,93
|BIST BURSA
|141.322
|1,00
|BIST DENIZLI
|91.120
|1,76
|BIST ISTANBUL
|101.006
|1,08
|BIST IZMIR
|155.505
|0,36
|BIST KAYSERI
|398.054
|0,11
|BIST KOCAELI
|233.505
|1,97
|BIST KONYA
|67.710
|0,44
|BIST TEKIRDAĞ
|251.642
|0,72
Kaynak: AA