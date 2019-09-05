Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.997 -0,57
BIST ANKARA 120.412 -0,33
BIST ANTALYA 51.109 -0,11
BIST BALIKESİR 68.831 -0,35
BIST BURSA 141.
05.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.997
|-0,57
|BIST ANKARA
|120.412
|-0,33
|BIST ANTALYA
|51.109
|-0,11
|BIST BALIKESİR
|68.831
|-0,35
|BIST BURSA
|141.589
|2,66
|BIST DENIZLI
|88.476
|2,00
|BIST ISTANBUL
|101.118
|0,26
|BIST IZMIR
|156.405
|-1,11
|BIST KAYSERI
|400.369
|0,47
|BIST KOCAELI
|233.889
|-0,56
|BIST KONYA
|67.128
|-0,59
|BIST TEKIRDAĞ
|245.063
|0,29
Kaynak: AA