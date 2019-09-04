Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.986 0,24
BIST ANKARA 120.805 1,57
BIST ANTALYA 51.165 3,03
BIST BALIKESİR 69.072 0,17
BIST BURSA 137.
04.09.2019 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.986
|0,24
|BIST ANKARA
|120.805
|1,57
|BIST ANTALYA
|51.165
|3,03
|BIST BALIKESİR
|69.072
|0,17
|BIST BURSA
|137.924
|2,08
|BIST DENIZLI
|86.743
|1,97
|BIST ISTANBUL
|100.854
|0,70
|BIST IZMIR
|158.156
|0,38
|BIST KAYSERI
|398.479
|1,21
|BIST KOCAELI
|235.213
|1,40
|BIST KONYA
|67.528
|1,52
|BIST TEKIRDAĞ
|244.351
|0,63
Kaynak: AA