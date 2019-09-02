Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.162 2,99
BIST ANKARA 118.094 2,27
BIST ANTALYA 49.392 2,44
BIST BALIKESİR 69.718 3,67
BIST BURSA 134.
02.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.162
|2,99
|BIST ANKARA
|118.094
|2,27
|BIST ANTALYA
|49.392
|2,44
|BIST BALIKESİR
|69.718
|3,67
|BIST BURSA
|134.667
|0,77
|BIST DENIZLI
|85.291
|2,81
|BIST ISTANBUL
|100.108
|1,03
|BIST IZMIR
|156.433
|0,54
|BIST KAYSERI
|375.683
|2,71
|BIST KOCAELI
|229.403
|1,86
|BIST KONYA
|64.006
|0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|235.977
|0,96
Kaynak: AA