28.08.2019 18:32

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.280 -0,26 BIST ANKARA 114.479 0,62 BIST ANTALYA 47.942 0,07 BIST BALIKESİR 68.286 4,40 BIST BURSA 133.350 0,82 BIST DENIZLI 83.115 1,02 BIST ISTANBUL 97.423 0,29 BIST IZMIR 156.259 1,00 BIST KAYSERI 364.477 -0,27 BIST KOCAELI 225.444 -2,25 BIST KONYA 62.703 0,70 BIST TEKIRDAĞ 234.219 -0,50

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)