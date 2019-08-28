Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 167.280 -0,26
BIST ANKARA 114.479 0,62
BIST ANTALYA 47.942 0,07
BIST BALIKESİR 68.286 4,40
BIST BURSA 133.
28.08.2019 18:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|167.280
|-0,26
|BIST ANKARA
|114.479
|0,62
|BIST ANTALYA
|47.942
|0,07
|BIST BALIKESİR
|68.286
|4,40
|BIST BURSA
|133.350
|0,82
|BIST DENIZLI
|83.115
|1,02
|BIST ISTANBUL
|97.423
|0,29
|BIST IZMIR
|156.259
|1,00
|BIST KAYSERI
|364.477
|-0,27
|BIST KOCAELI
|225.444
|-2,25
|BIST KONYA
|62.703
|0,70
|BIST TEKIRDAĞ
|234.219
|-0,50
Kaynak: AA