Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 167.719 -0,35
BIST ANKARA 113.778 -0,48
BIST ANTALYA 47.910 0,86
BIST BALIKESİR 65.409 2,46
BIST BURSA 132.

27.08.2019 18:32
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 167.719 -0,35
BIST ANKARA 113.778 -0,48
BIST ANTALYA 47.910 0,86
BIST BALIKESİR 65.409 2,46
BIST BURSA 132.269 0,67
BIST DENIZLI 82.274 -0,86
BIST ISTANBUL 97.145 -0,90
BIST IZMIR 154.704 1,23
BIST KAYSERI 365.451 -0,41
BIST KOCAELI 230.626 -1,91
BIST KONYA 62.269 -0,01
BIST TEKIRDAĞ 235.396 -2,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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