27.08.2019 18:32

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.719 -0,35 BIST ANKARA 113.778 -0,48 BIST ANTALYA 47.910 0,86 BIST BALIKESİR 65.409 2,46 BIST BURSA 132.269 0,67 BIST DENIZLI 82.274 -0,86 BIST ISTANBUL 97.145 -0,90 BIST IZMIR 154.704 1,23 BIST KAYSERI 365.451 -0,41 BIST KOCAELI 230.626 -1,91 BIST KONYA 62.269 -0,01 BIST TEKIRDAĞ 235.396 -2,28

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)