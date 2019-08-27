Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 167.719 -0,35
BIST ANKARA 113.778 -0,48
BIST ANTALYA 47.910 0,86
BIST BALIKESİR 65.409 2,46
BIST BURSA 132.
27.08.2019 18:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|167.719
|-0,35
|BIST ANKARA
|113.778
|-0,48
|BIST ANTALYA
|47.910
|0,86
|BIST BALIKESİR
|65.409
|2,46
|BIST BURSA
|132.269
|0,67
|BIST DENIZLI
|82.274
|-0,86
|BIST ISTANBUL
|97.145
|-0,90
|BIST IZMIR
|154.704
|1,23
|BIST KAYSERI
|365.451
|-0,41
|BIST KOCAELI
|230.626
|-1,91
|BIST KONYA
|62.269
|-0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|235.396
|-2,28
Kaynak: AA