Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 163.955 -0,20
BIST ANKARA 112.330 -1,41
BIST ANTALYA 46.647 -0,75
BIST BALIKESİR 61.371 1,16
BIST BURSA 129.
22.08.2019 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|163.955
|-0,20
|BIST ANKARA
|112.330
|-1,41
|BIST ANTALYA
|46.647
|-0,75
|BIST BALIKESİR
|61.371
|1,16
|BIST BURSA
|129.472
|-0,26
|BIST DENIZLI
|81.606
|-0,55
|BIST ISTANBUL
|96.486
|0,56
|BIST IZMIR
|149.462
|0,42
|BIST KAYSERI
|353.239
|-2,44
|BIST KOCAELI
|233.862
|-1,08
|BIST KONYA
|61.628
|-0,66
|BIST TEKIRDAĞ
|218.573
|0,29
Kaynak: AA