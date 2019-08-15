Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.759 -1,63
BIST ANKARA 111.859 -2,40
BIST ANTALYA 48.718 -0,63
BIST BALIKESİR 58.392 1,80
BIST BURSA 136.

15.08.2019 18:47
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.759 -1,63
BIST ANKARA 111.859 -2,40
BIST ANTALYA 48.718 -0,63
BIST BALIKESİR 58.392 1,80
BIST BURSA 136.762 -0,52
BIST DENIZLI 81.345 -1,71
BIST ISTANBUL 96.145 -2,12
BIST IZMIR 152.900 -1,29
BIST KAYSERI 352.881 -2,39
BIST KOCAELI 229.141 -2,63
BIST KONYA 62.340 -0,79
BIST TEKIRDAĞ 212.004 4,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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