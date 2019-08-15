15.08.2019 18:47

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.759 -1,63 BIST ANKARA 111.859 -2,40 BIST ANTALYA 48.718 -0,63 BIST BALIKESİR 58.392 1,80 BIST BURSA 136.762 -0,52 BIST DENIZLI 81.345 -1,71 BIST ISTANBUL 96.145 -2,12 BIST IZMIR 152.900 -1,29 BIST KAYSERI 352.881 -2,39 BIST KOCAELI 229.141 -2,63 BIST KONYA 62.340 -0,79 BIST TEKIRDAĞ 212.004 4,12

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)