Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.578 -7,09
BIST ANKARA 113.048 -2,98
BIST ANTALYA 47.899 -1,76
BIST BALIKESİR 56.959 0,10
BIST BURSA 136.
07.08.2019 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.578
|-7,09
|BIST ANKARA
|113.048
|-2,98
|BIST ANTALYA
|47.899
|-1,76
|BIST BALIKESİR
|56.959
|0,10
|BIST BURSA
|136.422
|-1,44
|BIST DENIZLI
|82.389
|-2,22
|BIST ISTANBUL
|96.071
|-2,15
|BIST IZMIR
|153.553
|-1,04
|BIST KAYSERI
|337.725
|1,03
|BIST KOCAELI
|237.378
|-0,99
|BIST KONYA
|61.231
|-1,26
|BIST TEKIRDAĞ
|201.227
|-1,94
Kaynak: AA