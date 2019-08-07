07.08.2019 18:48

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.578 -7,09 BIST ANKARA 113.048 -2,98 BIST ANTALYA 47.899 -1,76 BIST BALIKESİR 56.959 0,10 BIST BURSA 136.422 -1,44 BIST DENIZLI 82.389 -2,22 BIST ISTANBUL 96.071 -2,15 BIST IZMIR 153.553 -1,04 BIST KAYSERI 337.725 1,03 BIST KOCAELI 237.378 -0,99 BIST KONYA 61.231 -1,26 BIST TEKIRDAĞ 201.227 -1,94

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)