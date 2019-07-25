Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.209 -1,03
BIST ANKARA 113.248 -0,65
BIST ANTALYA 49.022 -0,16
BIST BALIKESİR 56.384 -0,17
BIST BURSA 142.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.209
|-1,03
|BIST ANKARA
|113.248
|-0,65
|BIST ANTALYA
|49.022
|-0,16
|BIST BALIKESİR
|56.384
|-0,17
|BIST BURSA
|142.113
|-0,76
|BIST DENIZLI
|80.814
|-0,32
|BIST ISTANBUL
|102.303
|-1,22
|BIST IZMIR
|157.271
|-0,65
|BIST KAYSERI
|328.827
|-1,32
|BIST KOCAELI
|238.264
|-0,91
|BIST KONYA
|63.988
|-0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|223.967
|0,49
Kaynak: AA