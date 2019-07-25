Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.209 -1,03 BIST ANKARA 113.248 -0,65 BIST ANTALYA 49.022 -0,16 BIST BALIKESİR 56.384 -0,17 BIST BURSA 142.113 -0,76 BIST DENIZLI 80.814 -0,32 BIST ISTANBUL 102.303 -1,22 BIST IZMIR 157.271 -0,65 BIST KAYSERI 328.827 -1,32 BIST KOCAELI 238.264 -0,91 BIST KONYA 63.988 -0,30 BIST TEKIRDAĞ 223.967 0,49

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)