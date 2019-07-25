Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.209 -1,03
BIST ANKARA 113.248 -0,65
BIST ANTALYA 49.022 -0,16
BIST BALIKESİR 56.384 -0,17
BIST BURSA 142.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.209 -1,03
BIST ANKARA 113.248 -0,65
BIST ANTALYA 49.022 -0,16
BIST BALIKESİR 56.384 -0,17
BIST BURSA 142.113 -0,76
BIST DENIZLI 80.814 -0,32
BIST ISTANBUL 102.303 -1,22
BIST IZMIR 157.271 -0,65
BIST KAYSERI 328.827 -1,32
BIST KOCAELI 238.264 -0,91
BIST KONYA 63.988 -0,30
BIST TEKIRDAĞ 223.967 0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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