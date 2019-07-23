Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.443 1,04 BIST ANKARA 113.600 1,54 BIST ANTALYA 49.337 0,68 BIST BALIKESİR 57.022 2,24 BIST BURSA 143.450 0,75 BIST DENIZLI 81.974 -0,14 BIST ISTANBUL 102.725 1,36 BIST IZMIR 158.503 0,35 BIST KAYSERI 332.189 -0,92 BIST KOCAELI 235.317 1,55 BIST KONYA 64.494 0,64 BIST TEKIRDAĞ 223.139 0,30

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)