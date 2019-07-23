Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.443 1,04
BIST ANKARA 113.600 1,54
BIST ANTALYA 49.337 0,68
BIST BALIKESİR 57.022 2,24
BIST BURSA 143.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.443 1,04
BIST ANKARA 113.600 1,54
BIST ANTALYA 49.337 0,68
BIST BALIKESİR 57.022 2,24
BIST BURSA 143.450 0,75
BIST DENIZLI 81.974 -0,14
BIST ISTANBUL 102.725 1,36
BIST IZMIR 158.503 0,35
BIST KAYSERI 332.189 -0,92
BIST KOCAELI 235.317 1,55
BIST KONYA 64.494 0,64
BIST TEKIRDAĞ 223.139 0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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