Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.533 -0,49
BIST ANKARA 111.878 -1,16
BIST ANTALYA 49.006 -2,23
BIST BALIKESİR 55.770 0,35
BIST BURSA 142.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.533
|-0,49
|BIST ANKARA
|111.878
|-1,16
|BIST ANTALYA
|49.006
|-2,23
|BIST BALIKESİR
|55.770
|0,35
|BIST BURSA
|142.379
|-0,49
|BIST DENIZLI
|82.085
|0,81
|BIST ISTANBUL
|101.345
|-0,82
|BIST IZMIR
|157.955
|-0,10
|BIST KAYSERI
|335.275
|0,29
|BIST KOCAELI
|231.728
|-1,43
|BIST KONYA
|64.081
|0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|222.465
|1,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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