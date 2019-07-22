Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.533 -0,49 BIST ANKARA 111.878 -1,16 BIST ANTALYA 49.006 -2,23 BIST BALIKESİR 55.770 0,35 BIST BURSA 142.379 -0,49 BIST DENIZLI 82.085 0,81 BIST ISTANBUL 101.345 -0,82 BIST IZMIR 157.955 -0,10 BIST KAYSERI 335.275 0,29 BIST KOCAELI 231.728 -1,43 BIST KONYA 64.081 0,01 BIST TEKIRDAĞ 222.465 1,71

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)