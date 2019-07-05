Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.462 -1,25
BIST ANKARA 111.694 -0,98
BIST ANTALYA 48.290 -0,56
BIST BALIKESİR 53.984 -0,93
BIST BURSA 136.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.462 -1,25
BIST ANKARA 111.694 -0,98
BIST ANTALYA 48.290 -0,56
BIST BALIKESİR 53.984 -0,93
BIST BURSA 136.827 -1,43
BIST DENIZLI 79.654 -0,50
BIST ISTANBUL 99.717 -0,74
BIST IZMIR 149.251 -1,72
BIST KAYSERI 313.392 1,19
BIST KOCAELI 211.988 -0,83
BIST KONYA 63.962 -1,30
BIST TEKIRDAĞ 211.394 -1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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