Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.462 -1,25 BIST ANKARA 111.694 -0,98 BIST ANTALYA 48.290 -0,56 BIST BALIKESİR 53.984 -0,93 BIST BURSA 136.827 -1,43 BIST DENIZLI 79.654 -0,50 BIST ISTANBUL 99.717 -0,74 BIST IZMIR 149.251 -1,72 BIST KAYSERI 313.392 1,19 BIST KOCAELI 211.988 -0,83 BIST KONYA 63.962 -1,30 BIST TEKIRDAĞ 211.394 -1,84

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)