Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.928 0,06 BIST ANKARA 112.799 -0,47 BIST ANTALYA 48.561 -0,95 BIST BALIKESİR 54.493 -0,82 BIST BURSA 138.808 -0,75 BIST DENIZLI 80.050 1,07 BIST ISTANBUL 100.463 -0,31 BIST IZMIR 151.863 -0,82 BIST KAYSERI 309.708 1,34 BIST KOCAELI 213.763 -0,32 BIST KONYA 64.804 0,29 BIST TEKIRDAĞ 215.367 -0,84

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)