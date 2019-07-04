Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.928 0,06
BIST ANKARA 112.799 -0,47
BIST ANTALYA 48.561 -0,95
BIST BALIKESİR 54.493 -0,82
BIST BURSA 138.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.928 0,06
BIST ANKARA 112.799 -0,47
BIST ANTALYA 48.561 -0,95
BIST BALIKESİR 54.493 -0,82
BIST BURSA 138.808 -0,75
BIST DENIZLI 80.050 1,07
BIST ISTANBUL 100.463 -0,31
BIST IZMIR 151.863 -0,82
BIST KAYSERI 309.708 1,34
BIST KOCAELI 213.763 -0,32
BIST KONYA 64.804 0,29
BIST TEKIRDAĞ 215.367 -0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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