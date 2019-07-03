Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.807 -0,35
BIST ANKARA 113.329 -2,86
BIST ANTALYA 49.028 1,93
BIST BALIKESİR 54.943 1,19
BIST BURSA 139.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.807 -0,35
BIST ANKARA 113.329 -2,86
BIST ANTALYA 49.028 1,93
BIST BALIKESİR 54.943 1,19
BIST BURSA 139.856 1,50
BIST DENIZLI 79.205 -3,22
BIST ISTANBUL 100.777 -0,61
BIST IZMIR 153.124 -0,94
BIST KAYSERI 305.609 -2,45
BIST KOCAELI 214.457 -0,51
BIST KONYA 64.618 1,02
BIST TEKIRDAĞ 217.189 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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