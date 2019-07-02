Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 198.501 0,86 BIST ANKARA 116.668 0,44 BIST ANTALYA 48.098 0,52 BIST BALIKESİR 54.300 0,13 BIST BURSA 137.792 0,80 BIST DENIZLI 81.843 0,87 BIST ISTANBUL 101.400 0,73 BIST IZMIR 154.572 -0,61 BIST KAYSERI 313.279 -0,22 BIST KOCAELI 215.552 -0,78 BIST KONYA 63.969 -0,26 BIST TEKIRDAĞ 218.721 -1,81

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)