Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 198.501 0,86
BIST ANKARA 116.668 0,44
BIST ANTALYA 48.098 0,52
BIST BALIKESİR 54.300 0,13
BIST BURSA 137.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|198.501
|0,86
|BIST ANKARA
|116.668
|0,44
|BIST ANTALYA
|48.098
|0,52
|BIST BALIKESİR
|54.300
|0,13
|BIST BURSA
|137.792
|0,80
|BIST DENIZLI
|81.843
|0,87
|BIST ISTANBUL
|101.400
|0,73
|BIST IZMIR
|154.572
|-0,61
|BIST KAYSERI
|313.279
|-0,22
|BIST KOCAELI
|215.552
|-0,78
|BIST KONYA
|63.969
|-0,26
|BIST TEKIRDAĞ
|218.721
|-1,81
Kaynak: AA
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