Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.541 1,47 BIST ANKARA 112.309 -0,67 BIST ANTALYA 47.528 1,33 BIST BALIKESİR 53.271 1,45 BIST BURSA 134.849 -1,25 BIST DENIZLI 78.879 0,75 BIST ISTANBUL 98.632 0,64 BIST IZMIR 153.344 -0,45 BIST KAYSERI 305.093 -0,87 BIST KOCAELI 214.184 1,10 BIST KONYA 64.003 0,55 BIST TEKIRDAĞ 215.195 1,38

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)