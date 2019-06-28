Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.541 1,47
BIST ANKARA 112.309 -0,67
BIST ANTALYA 47.528 1,33
BIST BALIKESİR 53.271 1,45
BIST BURSA 134.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.541 1,47
BIST ANKARA 112.309 -0,67
BIST ANTALYA 47.528 1,33
BIST BALIKESİR 53.271 1,45
BIST BURSA 134.849 -1,25
BIST DENIZLI 78.879 0,75
BIST ISTANBUL 98.632 0,64
BIST IZMIR 153.344 -0,45
BIST KAYSERI 305.093 -0,87
BIST KOCAELI 214.184 1,10
BIST KONYA 64.003 0,55
BIST TEKIRDAĞ 215.195 1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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