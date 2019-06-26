Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.357 -0,86
BIST ANKARA 111.983 -0,64
BIST ANTALYA 46.877 -0,79
BIST BALIKESİR 52.263 1,71
BIST BURSA 136.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.357 -0,86
BIST ANKARA 111.983 -0,64
BIST ANTALYA 46.877 -0,79
BIST BALIKESİR 52.263 1,71
BIST BURSA 136.184 0,36
BIST DENIZLI 78.662 2,31
BIST ISTANBUL 97.132 -0,59
BIST IZMIR 151.533 -0,50
BIST KAYSERI 307.580 0,44
BIST KOCAELI 210.776 -0,79
BIST KONYA 69.644 1,25
BIST TEKIRDAĞ 206.818 -2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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