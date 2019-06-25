Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.985 0,00
BIST ANKARA 112.705 -0,03
BIST ANTALYA 47.251 -0,80
BIST BALIKESİR 51.385 0,27
BIST BURSA 135.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.985 0,00
BIST ANKARA 112.705 -0,03
BIST ANTALYA 47.251 -0,80
BIST BALIKESİR 51.385 0,27
BIST BURSA 135.701 2,57
BIST DENIZLI 76.889 -0,67
BIST ISTANBUL 97.712 0,28
BIST IZMIR 152.291 0,52
BIST KAYSERI 306.243 0,29
BIST KOCAELI 212.455 0,86
BIST KONYA 68.787 1,37
BIST TEKIRDAĞ 211.302 2,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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