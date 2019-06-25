Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.985 0,00 BIST ANKARA 112.705 -0,03 BIST ANTALYA 47.251 -0,80 BIST BALIKESİR 51.385 0,27 BIST BURSA 135.701 2,57 BIST DENIZLI 76.889 -0,67 BIST ISTANBUL 97.712 0,28 BIST IZMIR 152.291 0,52 BIST KAYSERI 306.243 0,29 BIST KOCAELI 212.455 0,86 BIST KONYA 68.787 1,37 BIST TEKIRDAĞ 211.302 2,61

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)