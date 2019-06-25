Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.985 0,00
BIST ANKARA 112.705 -0,03
BIST ANTALYA 47.251 -0,80
BIST BALIKESİR 51.385 0,27
BIST BURSA 135.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.985
|0,00
|BIST ANKARA
|112.705
|-0,03
|BIST ANTALYA
|47.251
|-0,80
|BIST BALIKESİR
|51.385
|0,27
|BIST BURSA
|135.701
|2,57
|BIST DENIZLI
|76.889
|-0,67
|BIST ISTANBUL
|97.712
|0,28
|BIST IZMIR
|152.291
|0,52
|BIST KAYSERI
|306.243
|0,29
|BIST KOCAELI
|212.455
|0,86
|BIST KONYA
|68.787
|1,37
|BIST TEKIRDAĞ
|211.302
|2,61
Kaynak: AA