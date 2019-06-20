Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.650 -1,38 BIST ANKARA 112.291 0,16 BIST ANTALYA 47.435 0,11 BIST BALIKESİR 50.172 0,93 BIST BURSA 131.784 0,08 BIST DENIZLI 76.882 1,43 BIST ISTANBUL 96.856 -0,24 BIST IZMIR 149.221 0,59 BIST KAYSERI 295.677 -1,01 BIST KOCAELI 212.747 -1,97 BIST KONYA 66.176 2,00 BIST TEKIRDAĞ 207.487 -0,75

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)