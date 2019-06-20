Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.650 -1,38
BIST ANKARA 112.291 0,16
BIST ANTALYA 47.435 0,11
BIST BALIKESİR 50.172 0,93
BIST BURSA 131.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.650 -1,38
BIST ANKARA 112.291 0,16
BIST ANTALYA 47.435 0,11
BIST BALIKESİR 50.172 0,93
BIST BURSA 131.784 0,08
BIST DENIZLI 76.882 1,43
BIST ISTANBUL 96.856 -0,24
BIST IZMIR 149.221 0,59
BIST KAYSERI 295.677 -1,01
BIST KOCAELI 212.747 -1,97
BIST KONYA 66.176 2,00
BIST TEKIRDAĞ 207.487 -0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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