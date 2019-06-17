Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.517 -2,79 BIST ANKARA 111.873 1,57 BIST ANTALYA 47.720 1,32 BIST BALIKESİR 49.101 0,94 BIST BURSA 128.466 2,05 BIST DENIZLI 75.219 1,12 BIST ISTANBUL 95.120 1,32 BIST IZMIR 149.748 1,86 BIST KAYSERI 294.391 0,71 BIST KOCAELI 215.726 1,25 BIST KONYA 63.822 1,64 BIST TEKIRDAĞ 209.212 0,31

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)