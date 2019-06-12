Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.596 -0,02 BIST ANKARA 113.490 1,32 BIST ANTALYA 46.882 0,89 BIST BALIKESİR 49.802 -0,94 BIST BURSA 128.586 1,32 BIST DENIZLI 76.837 1,05 BIST ISTANBUL 95.085 0,35 BIST IZMIR 147.520 1,20 BIST KAYSERI 297.108 0,19 BIST KOCAELI 217.932 -1,25 BIST KONYA 64.386 0,36 BIST TEKIRDAĞ 209.671 -0,44

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)