Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.596 -0,02
BIST ANKARA 113.490 1,32
BIST ANTALYA 46.882 0,89
BIST BALIKESİR 49.802 -0,94
BIST BURSA 128.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.596
|-0,02
|BIST ANKARA
|113.490
|1,32
|BIST ANTALYA
|46.882
|0,89
|BIST BALIKESİR
|49.802
|-0,94
|BIST BURSA
|128.586
|1,32
|BIST DENIZLI
|76.837
|1,05
|BIST ISTANBUL
|95.085
|0,35
|BIST IZMIR
|147.520
|1,20
|BIST KAYSERI
|297.108
|0,19
|BIST KOCAELI
|217.932
|-1,25
|BIST KONYA
|64.386
|0,36
|BIST TEKIRDAĞ
|209.671
|-0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA