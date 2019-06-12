Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.596 -0,02
BIST ANKARA 113.490 1,32
BIST ANTALYA 46.882 0,89
BIST BALIKESİR 49.802 -0,94
BIST BURSA 128.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.596 -0,02
BIST ANKARA 113.490 1,32
BIST ANTALYA 46.882 0,89
BIST BALIKESİR 49.802 -0,94
BIST BURSA 128.586 1,32
BIST DENIZLI 76.837 1,05
BIST ISTANBUL 95.085 0,35
BIST IZMIR 147.520 1,20
BIST KAYSERI 297.108 0,19
BIST KOCAELI 217.932 -1,25
BIST KONYA 64.386 0,36
BIST TEKIRDAĞ 209.671 -0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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