Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.630 -1,93 BIST ANKARA 112.014 -1,90 BIST ANTALYA 46.469 -1,58 BIST BALIKESİR 50.276 -0,47 BIST BURSA 126.906 -0,48 BIST DENIZLI 76.038 -0,32 BIST ISTANBUL 94.751 -1,75 BIST IZMIR 145.766 -1,30 BIST KAYSERI 296.544 -1,73 BIST KOCAELI 220.696 -1,24 BIST KONYA 64.158 -1,14 BIST TEKIRDAĞ 210.593 -2,31

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)