Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.132 1,20 BIST ANKARA 112.829 2,83 BIST ANTALYA 46.651 2,32 BIST BALIKESİR 49.821 2,66 BIST BURSA 125.721 4,13 BIST DENIZLI 74.296 1,36 BIST ISTANBUL 96.602 4,23 BIST IZMIR 144.301 2,15 BIST KAYSERI 297.216 2,13 BIST KOCAELI 224.118 0,27 BIST KONYA 63.360 0,23 BIST TEKIRDAĞ 209.469 0,73

Kaynak: AA

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)