Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.132 1,20
BIST ANKARA 112.829 2,83
BIST ANTALYA 46.651 2,32
BIST BALIKESİR 49.821 2,66
BIST BURSA 125.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.132
|1,20
|BIST ANKARA
|112.829
|2,83
|BIST ANTALYA
|46.651
|2,32
|BIST BALIKESİR
|49.821
|2,66
|BIST BURSA
|125.721
|4,13
|BIST DENIZLI
|74.296
|1,36
|BIST ISTANBUL
|96.602
|4,23
|BIST IZMIR
|144.301
|2,15
|BIST KAYSERI
|297.216
|2,13
|BIST KOCAELI
|224.118
|0,27
|BIST KONYA
|63.360
|0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|209.469
|0,73
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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