Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.619 -0,71
BIST ANKARA 104.599 2,26
BIST ANTALYA 44.795 1,06
BIST BALIKESİR 47.397 2,03
BIST BURSA 117.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.619
|-0,71
|BIST ANKARA
|104.599
|2,26
|BIST ANTALYA
|44.795
|1,06
|BIST BALIKESİR
|47.397
|2,03
|BIST BURSA
|117.856
|2,51
|BIST DENIZLI
|74.887
|1,28
|BIST ISTANBUL
|88.650
|1,47
|BIST IZMIR
|135.029
|0,99
|BIST KAYSERI
|276.249
|-1,62
|BIST KOCAELI
|209.418
|1,27
|BIST KONYA
|61.478
|0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|208.269
|2,73
Kaynak: AA
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