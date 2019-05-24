Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.268 10,53
BIST ANKARA 102.892 1,96
BIST ANTALYA 44.505 0,50
BIST BALIKESİR 46.424 2,24
BIST BURSA 115.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.268
|10,53
|BIST ANKARA
|102.892
|1,96
|BIST ANTALYA
|44.505
|0,50
|BIST BALIKESİR
|46.424
|2,24
|BIST BURSA
|115.185
|2,00
|BIST DENIZLI
|73.322
|2,62
|BIST ISTANBUL
|87.536
|1,50
|BIST IZMIR
|135.037
|3,11
|BIST KAYSERI
|281.775
|0,51
|BIST KOCAELI
|207.958
|0,82
|BIST KONYA
|62.908
|0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|201.679
|0,54
Kaynak: AA
Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'a Tepki: Ekonomiyi Hedef Alıp Algı Oluşturuyorlar
1 GB Mobil İnternet İçin 2,25 Dolar Ödüyoruz! İşte En Pahalı ve En Ucuz Mobil İnternet Kullanan Ülkeler