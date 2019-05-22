Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 154.359 -3,74 BIST ANKARA 100.409 -3,68 BIST ANTALYA 44.105 -1,52 BIST BALIKESİR 46.067 -1,99 BIST BURSA 113.587 -4,29 BIST DENIZLI 71.469 -3,48 BIST ISTANBUL 85.322 -1,74 BIST IZMIR 131.837 -2,52 BIST KAYSERI 284.606 -1,68 BIST KOCAELI 204.929 -1,04 BIST KONYA 63.472 -1,77 BIST TEKIRDAĞ 195.522 -4,38

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)