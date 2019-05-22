Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 154.359 -3,74
BIST ANKARA 100.409 -3,68
BIST ANTALYA 44.105 -1,52
BIST BALIKESİR 46.067 -1,99
BIST BURSA 113.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 154.359 -3,74
BIST ANKARA 100.409 -3,68
BIST ANTALYA 44.105 -1,52
BIST BALIKESİR 46.067 -1,99
BIST BURSA 113.587 -4,29
BIST DENIZLI 71.469 -3,48
BIST ISTANBUL 85.322 -1,74
BIST IZMIR 131.837 -2,52
BIST KAYSERI 284.606 -1,68
BIST KOCAELI 204.929 -1,04
BIST KONYA 63.472 -1,77
BIST TEKIRDAĞ 195.522 -4,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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