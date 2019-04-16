Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.792 0,60
BIST ANKARA 114.795 0,84
BIST ANTALYA 53.959 0,08
BIST BALIKESİR 45.108 0,85
BIST BURSA 132.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.792 0,60
BIST ANKARA 114.795 0,84
BIST ANTALYA 53.959 0,08
BIST BALIKESİR 45.108 0,85
BIST BURSA 132.979 -0,79
BIST DENIZLI 79.818 1,66
BIST ISTANBUL 97.330 1,80
BIST IZMIR 136.752 1,05
BIST KAYSERI 323.883 0,39
BIST KOCAELI 227.214 2,86
BIST KONYA 60.814 1,33
BIST TEKIRDAĞ 187.128 -0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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