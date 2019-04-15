Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.717 0,17
BIST ANKARA 113.839 0,25
BIST ANTALYA 53.916 -0,06
BIST BALIKESİR 44.726 0,25
BIST BURSA 134.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.717 0,17
BIST ANKARA 113.839 0,25
BIST ANTALYA 53.916 -0,06
BIST BALIKESİR 44.726 0,25
BIST BURSA 134.039 -1,59
BIST DENIZLI 78.516 -0,16
BIST ISTANBUL 95.614 -0,67
BIST IZMIR 135.336 -0,60
BIST KAYSERI 322.616 -1,03
BIST KOCAELI 220.898 -1,98
BIST KONYA 60.014 0,62
BIST TEKIRDAĞ 187.712 -0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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