Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.717 0,17
BIST ANKARA 113.839 0,25
BIST ANTALYA 53.916 -0,06
BIST BALIKESİR 44.726 0,25
BIST BURSA 134.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.717
|0,17
|BIST ANKARA
|113.839
|0,25
|BIST ANTALYA
|53.916
|-0,06
|BIST BALIKESİR
|44.726
|0,25
|BIST BURSA
|134.039
|-1,59
|BIST DENIZLI
|78.516
|-0,16
|BIST ISTANBUL
|95.614
|-0,67
|BIST IZMIR
|135.336
|-0,60
|BIST KAYSERI
|322.616
|-1,03
|BIST KOCAELI
|220.898
|-1,98
|BIST KONYA
|60.014
|0,62
|BIST TEKIRDAĞ
|187.712
|-0,83
Kaynak: AA