Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.405 -0,42
BIST ANKARA 113.553 -0,41
BIST ANTALYA 53.946 -0,85
BIST BALIKESİR 44.615 -1,82
BIST BURSA 136.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.405
|-0,42
|BIST ANKARA
|113.553
|-0,41
|BIST ANTALYA
|53.946
|-0,85
|BIST BALIKESİR
|44.615
|-1,82
|BIST BURSA
|136.205
|-0,07
|BIST DENIZLI
|78.646
|0,08
|BIST ISTANBUL
|96.261
|0,01
|BIST IZMIR
|136.157
|-0,37
|BIST KAYSERI
|325.961
|-0,30
|BIST KOCAELI
|225.362
|1,68
|BIST KONYA
|59.642
|-0,05
|BIST TEKIRDAĞ
|189.292
|-1,74
Kaynak: AA