Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.603 0,22
BIST ANKARA 114.622 -1,10
BIST ANTALYA 54.039 0,40
BIST BALIKESİR 45.885 -0,45
BIST BURSA 138.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.603 0,22
BIST ANKARA 114.622 -1,10
BIST ANTALYA 54.039 0,40
BIST BALIKESİR 45.885 -0,45
BIST BURSA 138.292 0,11
BIST DENIZLI 79.153 0,71
BIST ISTANBUL 96.952 -1,00
BIST IZMIR 138.858 -0,54
BIST KAYSERI 338.146 -3,73
BIST KOCAELI 225.949 -1,15
BIST KONYA 59.268 -0,34
BIST TEKIRDAĞ 185.472 0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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