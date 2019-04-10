Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.603 0,22
BIST ANKARA 114.622 -1,10
BIST ANTALYA 54.039 0,40
BIST BALIKESİR 45.885 -0,45
BIST BURSA 138.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.603
|0,22
|BIST ANKARA
|114.622
|-1,10
|BIST ANTALYA
|54.039
|0,40
|BIST BALIKESİR
|45.885
|-0,45
|BIST BURSA
|138.292
|0,11
|BIST DENIZLI
|79.153
|0,71
|BIST ISTANBUL
|96.952
|-1,00
|BIST IZMIR
|138.858
|-0,54
|BIST KAYSERI
|338.146
|-3,73
|BIST KOCAELI
|225.949
|-1,15
|BIST KONYA
|59.268
|-0,34
|BIST TEKIRDAĞ
|185.472
|0,89
Kaynak: AA