Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.989 -1,98
BIST ANKARA 113.840 -2,36
BIST ANTALYA 53.184 -1,67
BIST BALIKESİR 45.994 -0,54
BIST BURSA 136.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.989 -1,98
BIST ANKARA 113.840 -2,36
BIST ANTALYA 53.184 -1,67
BIST BALIKESİR 45.994 -0,54
BIST BURSA 136.196 -2,24
BIST DENIZLI 77.296 -1,62
BIST ISTANBUL 96.729 -1,54
BIST IZMIR 137.905 -1,80
BIST KAYSERI 351.032 -1,20
BIST KOCAELI 228.859 -1,04
BIST KONYA 58.407 -0,82
BIST TEKIRDAĞ 179.970 -2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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