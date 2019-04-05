Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.607 -0,18
BIST ANKARA 116.592 0,61
BIST ANTALYA 54.088 0,38
BIST BALIKESİR 46.245 0,72
BIST BURSA 139.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.607
|-0,18
|BIST ANKARA
|116.592
|0,61
|BIST ANTALYA
|54.088
|0,38
|BIST BALIKESİR
|46.245
|0,72
|BIST BURSA
|139.311
|2,05
|BIST DENIZLI
|78.573
|-0,24
|BIST ISTANBUL
|98.238
|0,26
|BIST IZMIR
|140.426
|0,40
|BIST KAYSERI
|355.293
|0,11
|BIST KOCAELI
|231.267
|0,56
|BIST KONYA
|58.891
|0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|185.248
|-2,41
Kaynak: AA