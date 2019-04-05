Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.607 -0,18
BIST ANKARA 116.592 0,61
BIST ANTALYA 54.088 0,38
BIST BALIKESİR 46.245 0,72
BIST BURSA 139.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.607 -0,18
BIST ANKARA 116.592 0,61
BIST ANTALYA 54.088 0,38
BIST BALIKESİR 46.245 0,72
BIST BURSA 139.311 2,05
BIST DENIZLI 78.573 -0,24
BIST ISTANBUL 98.238 0,26
BIST IZMIR 140.426 0,40
BIST KAYSERI 355.293 0,11
BIST KOCAELI 231.267 0,56
BIST KONYA 58.891 0,77
BIST TEKIRDAĞ 185.248 -2,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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