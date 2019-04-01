Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.835 2,38
BIST ANKARA 113.317 1,34
BIST ANTALYA 51.850 0,22
BIST BALIKESİR 43.517 1,08
BIST BURSA 127.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.835 2,38
BIST ANKARA 113.317 1,34
BIST ANTALYA 51.850 0,22
BIST BALIKESİR 43.517 1,08
BIST BURSA 127.977 -0,28
BIST DENIZLI 77.183 1,23
BIST ISTANBUL 93.225 0,75
BIST IZMIR 137.622 0,87
BIST KAYSERI 343.583 -0,45
BIST KOCAELI 223.967 3,26
BIST KONYA 57.210 1,40
BIST TEKIRDAĞ 184.486 0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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