Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.995 -3,92
BIST ANKARA 107.335 -6,83
BIST ANTALYA 50.626 -3,82
BIST BALIKESİR 42.032 -5,23
BIST BURSA 124.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.995 -3,92
BIST ANKARA 107.335 -6,83
BIST ANTALYA 50.626 -3,82
BIST BALIKESİR 42.032 -5,23
BIST BURSA 124.251 -4,82
BIST DENIZLI 74.744 -4,16
BIST ISTANBUL 91.705 -5,48
BIST IZMIR 134.725 -2,53
BIST KAYSERI 330.955 -2,81
BIST KOCAELI 237.142 -4,80
BIST KONYA 55.277 -4,48
BIST TEKIRDAĞ 177.541 -3,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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