Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.995 -3,92 BIST ANKARA 107.335 -6,83 BIST ANTALYA 50.626 -3,82 BIST BALIKESİR 42.032 -5,23 BIST BURSA 124.251 -4,82 BIST DENIZLI 74.744 -4,16 BIST ISTANBUL 91.705 -5,48 BIST IZMIR 134.725 -2,53 BIST KAYSERI 330.955 -2,81 BIST KOCAELI 237.142 -4,80 BIST KONYA 55.277 -4,48 BIST TEKIRDAĞ 177.541 -3,87

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)