Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.596 0,91
BIST ANKARA 123.142 -0,47
BIST ANTALYA 53.437 -0,32
BIST BALIKESİR 46.366 -0,59
BIST BURSA 140.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.596
|0,91
|BIST ANKARA
|123.142
|-0,47
|BIST ANTALYA
|53.437
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|46.366
|-0,59
|BIST BURSA
|140.813
|-0,96
|BIST DENIZLI
|83.557
|0,25
|BIST ISTANBUL
|102.083
|0,02
|BIST IZMIR
|144.065
|-0,19
|BIST KAYSERI
|365.738
|0,16
|BIST KOCAELI
|251.325
|-0,95
|BIST KONYA
|61.840
|0,16
|BIST TEKIRDAĞ
|193.114
|1,70
Kaynak: AA