Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.512 1,40
BIST ANKARA 124.188 0,38
BIST ANTALYA 53.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.512
|1,40
|BIST ANKARA
|124.188
|0,38
|BIST ANTALYA
|53.821
|0,40
|BIST BALIKESİR
|47.008
|0,79
|BIST BURSA
|142.357
|0,12
|BIST DENIZLI
|83.782
|0,52
|BIST ISTANBUL
|102.832
|0,75
|BIST IZMIR
|145.830
|1,03
|BIST KAYSERI
|367.861
|0,74
|BIST KOCAELI
|249.747
|-1,57
|BIST KONYA
|61.690
|-0,09
|BIST TEKIRDAĞ
|191.389
|0,79
Kaynak: AA