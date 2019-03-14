Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.413 0,65
BIST ANKARA 122.464 0,87
BIST ANTALYA 52.239 -0,08
BIST BALIKESİR 45.885 0,21
BIST BURSA 146.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.413 0,65
BIST ANKARA 122.464 0,87
BIST ANTALYA 52.239 -0,08
BIST BALIKESİR 45.885 0,21
BIST BURSA 146.085 0,81
BIST DENIZLI 81.488 0,01
BIST ISTANBUL 102.518 0,41
BIST IZMIR 145.044 1,43
BIST KAYSERI 357.295 1,23
BIST KOCAELI 249.991 -0,98
BIST KONYA 60.682 1,20
BIST TEKIRDAĞ 186.129 -1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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