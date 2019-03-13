Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.216 0,09
BIST ANKARA 121.413 -2,03
BIST ANTALYA 52.280 -2,22
BIST BALIKESİR 45.789 -1,68
BIST BURSA 144.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.216 0,09
BIST ANKARA 121.413 -2,03
BIST ANTALYA 52.280 -2,22
BIST BALIKESİR 45.789 -1,68
BIST BURSA 144.908 -0,54
BIST DENIZLI 81.482 -0,76
BIST ISTANBUL 102.102 -0,60
BIST IZMIR 143.001 -0,67
BIST KAYSERI 352.948 -2,36
BIST KOCAELI 252.454 1,01
BIST KONYA 59.965 0,10
BIST TEKIRDAĞ 188.618 6,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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