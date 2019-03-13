Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.216 0,09 BIST ANKARA 121.413 -2,03 BIST ANTALYA 52.280 -2,22 BIST BALIKESİR 45.789 -1,68 BIST BURSA 144.908 -0,54 BIST DENIZLI 81.482 -0,76 BIST ISTANBUL 102.102 -0,60 BIST IZMIR 143.001 -0,67 BIST KAYSERI 352.948 -2,36 BIST KOCAELI 252.454 1,01 BIST KONYA 59.965 0,10 BIST TEKIRDAĞ 188.618 6,42

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)