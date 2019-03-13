Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.216 0,09
BIST ANKARA 121.413 -2,03
BIST ANTALYA 52.280 -2,22
BIST BALIKESİR 45.789 -1,68
BIST BURSA 144.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.216
|0,09
|BIST ANKARA
|121.413
|-2,03
|BIST ANTALYA
|52.280
|-2,22
|BIST BALIKESİR
|45.789
|-1,68
|BIST BURSA
|144.908
|-0,54
|BIST DENIZLI
|81.482
|-0,76
|BIST ISTANBUL
|102.102
|-0,60
|BIST IZMIR
|143.001
|-0,67
|BIST KAYSERI
|352.948
|-2,36
|BIST KOCAELI
|252.454
|1,01
|BIST KONYA
|59.965
|0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|188.618
|6,42
Kaynak: AA