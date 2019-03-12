Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.041 -0,18 BIST ANKARA 123.935 2,27 BIST ANTALYA 53.467 0,44 BIST BALIKESİR 46.573 0,39 BIST BURSA 145.696 1,63 BIST DENIZLI 82.108 -0,77 BIST ISTANBUL 102.719 0,20 BIST IZMIR 143.971 1,19 BIST KAYSERI 361.488 -0,72 BIST KOCAELI 249.927 2,09 BIST KONYA 59.902 -0,07 BIST TEKIRDAĞ 177.244 3,05

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)