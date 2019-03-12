Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.041 -0,18
BIST ANKARA 123.935 2,27
BIST ANTALYA 53.467 0,44
BIST BALIKESİR 46.573 0,39
BIST BURSA 145.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.041 -0,18
BIST ANKARA 123.935 2,27
BIST ANTALYA 53.467 0,44
BIST BALIKESİR 46.573 0,39
BIST BURSA 145.696 1,63
BIST DENIZLI 82.108 -0,77
BIST ISTANBUL 102.719 0,20
BIST IZMIR 143.971 1,19
BIST KAYSERI 361.488 -0,72
BIST KOCAELI 249.927 2,09
BIST KONYA 59.902 -0,07
BIST TEKIRDAĞ 177.244 3,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et